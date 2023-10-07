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Savunma

Heyecanlandıran HÜRJET paylaşımı: Afterburner'ı birer birer geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, HÜRJET hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. HÜRJET'in Afterburner testi dahil testleri birer birer geçtiğini bildiren Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 'Afterburner testi sonrası HÜRJET'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan HÜRJET'imizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz.' dedi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Heyecanlandıran HÜRJET paylaşımı: Afterburner'ı birer birer geçiyor
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, HÜRJET'in pilot koltuğuna oturup afterburner (art yakıcı) testini tecrübe etti. Görgün, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e ilişkin değerlendirmede bulunup katıldığı teste ilişkin görüntüyü yayınladı.

HEYECANLANDIRAN HÜRJET AÇIKLAMASI

Haluk Görgün, yaptığı paylaşımında, "Mühendislerimizin yerli ve milli olarak, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz HÜRJET'miz testlerini birer birer geçiyor. Afterburner testi sonrası HÜRJET'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan HÜRJET'imizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi

TESTLER DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET'in after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirmişti. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirildi.

HÜRJET BİRÇOK GÖREV İÇİN HAZIRLANIYOR

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı ve projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırma 30 Ocak 2023'te yapıldı. HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu. Tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisine İniş-Kalkış versiyonları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında 27 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme çerçevesinde ilk etapta 4 uçak ve gerekli görülen aşamada ilave 12 uçak için anlaşma sağlandı. Proje kapsamında Haziran 2024'te ikinci prototipin ilk uçuşu planlanıyor.

  • HÜRJET
  • Savunma Sanayii
  • Afterburner testi

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