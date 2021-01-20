Hindistan 20 milyon dolarlık İHA sözleşmesi imzaladı

star.com.tr 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:23

Hindistan, 1 sene içerisinde teslim edileceği ön görülen ideaForge SWITCH İHA sistemleri için yaklaşık 20 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ideaForge CEO'su Ankit Mehta, "SWITCH İHA, Hint Kuvvetlerinin kendi saflarındaki İHA'ları operasyonel hale getirmelerine yardımcı olma konusunda yılların verdiği deneyimle edindiğimiz içgörü ve bilginin bir sonucudur." dedi.

Askerlerin yürüyerek taşıyabileceği ve 15 km'ye kadar menzile sahip taşınabilir bir drone olan SWITCH İHA, tek bir şarjla 120 dakikaya kadar havada kalabilir.

Hindistan Savunma Kuvvetleri, Merkezi ve Eyalet Polis Kuvvetleri'nin de İHA sisteminin müşterileri arasında yer aldığı bildirildi. Bu sistem kullanılarak düzenlenen görevlerin sayısının 150 bini geçtiği, askeri ya da güvenlik alanlarının haricinde petrol, gaz, madencilik gibi birçok endüstriyel müşterilere de sahip olduğu aktarıldı.

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