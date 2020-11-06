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Savunma

Hindistan, Çin sınırında konuşlandıracak: Üç Rafale daha teslim alındı

Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı. Uçakların Çin sınırında konuşlandırılacağı ifade edildi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 07:51 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 08:08
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Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi.

Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.

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