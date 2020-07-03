star.com.tr 03 Temmuz 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:38

Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan 2,4 milyar değerinde 33 savaş uçağı alacağını duyurdu.



Hindistan, nükleer güç komşusu Çin'le yaşadığı sınır geriliminin ortasında, yeni bir silah alımını duyurdu.

İki ülkede sınırdaki askeri varlığını artırmayı sürdürürken, Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya'dan 2,4 milyar değerinde 33 uçağın satın alınacağı belirtildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı 21 MiG-29, 12 Su-30 savaş uçağının alımının yanı sıra 59 MiG-29'un yükseltmelerini yaparak savaş uçağı filosunu geliştirmeyi hedefliyor.

Bakanlık ayrıca ordunun her üç kolu için de (Kara-Hava-Deniz) füze sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve ordu için piyade savaş araçları ihtiyaçlarının onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, Hindistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi, sınır güvenliği, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi ihtiyacı ve Başbakan Narendra Modi'nin çağrıları nedeniyle bu kararların alındığı belirtildi.

RUSYA, HİNDİSTAN'IN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh geçtiğimiz ay, II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler'in Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 75. yıl kutlamaları nedeniyle Moskova'ya gitti. Singh, Moskova'daki askeri geçit törenini izledi.

Soğuk Savaş döneminde müttefik olan iki ülke, silah ticareti konusunda da tercihlerini devam ettiriyor. Rusya halen, Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi konumunda.

İki ülke, 2018'de ABD yaptırımlarına rağmen 5.4 milyar dolarlık bir anlaşmayla S-400 Rus füze sisteminin tedariki için bir anlaşma imzaladı .

ÇİN'LE GERGİNLİK

Çin ile tartışmalı sınır bölgesi nedeniyle yaşanan gerginlikler, 15 Haziran'da 20 Hintli askerin öldürülmesiyle had safhaya ulaştı. öldüren askerler arasında el ele mücadeleye yol açtı.

Hintli yetkililer, Mayıs ayının başlarında Çin askerlerinin geçtiğimiz yıl Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan Keşmir'in Ladakh bölgesindeki üç ayrı kontrol noktası oluşturarak sınır ihlali yaptığını ileri sürdü.

Hintli ve Çinli askeri yetkililer ve diplomatlar, çözüme ulaşma amaçlı birkaç kez müzakerede bulunsa da sahadaki gerginlik ve askeri varlığı artırma çalışmaları iki tarafta da devam ediyor.

Hindistan'ın Çin gibi yine nükleer güce sahip batı komşusu Pakistan ile hiç iyi olmayan ilişkisi, geçen yılın Ağustos ayında Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasıyla daha da kötü bir hal aldı.

Hindistan ve Pakistan, İngiliz sömürge yönetiminin çekildiği 1947'de son Himalaya bölgesinin kontrolü için iki kez savaştı.

Hint yönetimine karşı silahlı bir isyanın patlak verdiği 1989 yılından bölgede binlerce insan öldürüldü.

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