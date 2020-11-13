Hindistan-Rusya ortak yapımı Brahmos füzesinin ilk talibi belli oldu

star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 00:19 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 00:20

Hindistan ve Rusya'nın ortak girişimi olarak üretilen süpersonik seyir füzesi BrahMos füzesinin Filipinler'e satmak üzere anlaşmaya varıldığı bildirildi. İki ülke nihai anlaşmayı önümüzdeki yıl Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte arasında gerçekleşecek zirvede sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

Modi ile Dutarte arasındaki zirvenin tarihi kesinleşmemiş olsa da, zirvenin gelecek yıl şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.



Anlaşma tamamlandığı takdirde Filipinler, BrahMos füze sistemini satın alan ilk ülke olacak. Bunun yanında Tayland, Endonezya ve Vietnam da dahil olmak üzere diğer birçok potansiyel alıcıyla süpersonik seyir füzesinin kara ve deniz tabanlı versiyonlarının satışı için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Hindistan basınına göre, silah sistemini üreten BrahMos Aerospace ekibinin, Filipinler Ordusu'na füzeleri tedarik etme anlaşması için kalan birkaç sorunu çözmek üzere Aralık ayına kadar başkent Manila'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 400 km menzile sahip süpersonik seyir füzesi BrahMos, eylül ayında Hindistan tarafından başarıyla test edildi.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

star.com.tr