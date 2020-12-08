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Savunma

Hindistan sınırında gövde gösterisi! İki ülkeden ortak tatbikat

Çin ve Pakistan, Hindistan'ın sınır bölgesine yakın bir noktada ortak tatbikat gerçekleştirecek.

star.com.tr08 Aralık 2020 Salı 20:54 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 20:54
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Çin'in, Hindistan’ın Gucerat eyaletinin sınır bölgesine yakın bir noktada yer alan Pakistan’daki hava üssüne askeri jet ve birlik sevk ettiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, "Bu tatbikatlar Çin-Pakistan ilişkilerinin gelişimini teşvik edecek, iki hava kuvveti arasındaki pratik işbirliğini derinleştirecek ve iki tarafın fiili muharebe eğitim seviyesini iyileştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Çin birliklerinin Pakistan’da yürüttüğü çalışmaların Aralık ayı içerisinde tamamlanacağı öngörülüyor.

Çin ve Pakistan 2019'un eylül ayında Çin'in Sincan bölgesinde ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti. İki ülkeden yaklaşık 50 savaş uçağının katıldığı tatbikat, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatların en büyüğüydü.

star.com.tr

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