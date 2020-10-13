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Savunma

Hindistan'da hayal kırıklığı: Nirbhay seyir füzesi testi geçemedi

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgüt Kurumu (Defence Research and Development Organisation / DRDO) 800 kilometre menzile sahip Nirbhay füzesinin, Odisha Test Merkezi'nden Bengal Körfezi'ne ateşlendiğini, 8 dakika sonra testin iptal edildiğini duyurdu.

star.com.tr13 Ekim 2020 Salı 18:48 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:48
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Nirbhay seyir füzesinin test atışı gerçekleştirildi. Ancak ateşlenen füze testi geçemedi.

Hindistan'daki savunma bilimcileri, testin motordaki teknik sorunlar nedeniyle füzenin ateşlenmesinden sonraki 8 dakika içinde başarısız olduğunu söylerken konu hakkında daha fazla teknik ayrıntı vermediler.

Yetkililer, birkaç ay içerisinde füzenin yeni bir testinin gerçekleştirileceğini bildirdiler.

Son 35 günde Çin sınırındaki gerilimlerin yaşandığı süreçte bu test, Hindistan'ın gerçekleştirdiği 10. test oldu.

Nükleer kapasiteye sahip olan Nirbhay, 0.6-0.7 Mach (ses altı) hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, 1000 kilometreye kadar bir mesafede kara hedeflerini vurma yeteneğine de sahip. Ses altı uzun menzilli kara saldırısı seyir füzesi, 300 kilogramlık bir savaş başlığı ile donatılabilir.

star.com.tr

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