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Savunma

Hindistan'dan 3 milyar dolarlık anlaşma! MQ-9B SİHA'lar yolda

Hindistan'ın, ABD'den yaklaşık 3 milyar dolar maliyetle 30 adet MQ-9B SİHA tedarik edeceği bildirildi.

star.com.tr10 Mart 2021 Çarşamba 19:37 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:37
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Çin Donanmasının, Güney Çin Denizi'ndeki aktivitelerini takip etmeyi hedefleyen Hindistan'ın, Hint Okyanusu'nda geniş bir alanı izleyebilecek donanıma sahip olmayı planladığı biliniyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, ABD yapımı MQ-9B Sea Guardian İHA'ların toplam 30 silahlı versiyonunu yaklaşık 3 milyar dolar maliyetle satın almaya hazırlanıyor.

Eurasiantimes'ın haberine göre, MQ-9B SİHA'ları satın alma kararı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu ayın sonlarında Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde geldi. Söz konusu MQ-9B SİHA'ların satın alınmasına ilişkin onayın Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh başkanlığındaki Savunma Edinme Konseyi toplantısında netleştirilebileceği ifade edildi.

Haberde, Bakan Austin'in ziyaretinin ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki "Dörtlü Güvenlik Diyaloğu" (QSD veya QUAD) zirvesinin önünü açabileceği belirtildi.

2020'nin kasım ayında Hindistan Donanması, iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'yı ABD'den bir yıllığına kiraladığı duyurmuştu.

star.com.tr

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