star.com.tr 21 Temmuz 2020 Salı 09:44 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:44

Hindistan, 2018'de Fransa'dan 36 Rafale jeti sipariş etti. COVID-19 salgını nedeniyle üretim zorluklarına rağmen, Paris Yeni Delhi'ye Temmuz ayında beş jetin ilk partisinin teslim edileceğine dair güvence vermişti. Gelecek ilk parti 5 Rafale, başkent Yeni Delhi'nin 200 kilometre kuzeyindeki Ambala Hava Üssü'nde konuşlandırılacak.

Savunma Sekreteri Ajay Kumar, Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teslimatın 29 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Kumar, Hint Hava Kuvvetleri mürettebatının son derece gelişmiş silah sistemleri de dahil, uçakta kapsamlı bir eğitim aldığını söyledi.

Hint Hava Kuvvetleri Sözcüsü Indranil Nandi ise, "Çabalar en erken operasyonlara odaklanacak" dedi.

Rafale üreticisi Dassault Aviation, Şubat 2021'e kadar Hindistan Hava Kuvvetleri'ne 18 jet teslim etmeyi taahhüt etti.

Hindistan-Çin sınırında 20 Hintli askerin öldürülmesinin ardından Yeni Delhi, silahlı kuvvetlerin envanterinin yenilenmesi için satın alma planlarını gözden geçiriyor.

Bu kapsamda ana tedarikçileri Rusya, ABD, İsrail ve Fransa'dan mevcut sözleşmeleri hızlandırmalarını istemişti.

Hindistan'ın Çin sınırı, çoğunlukla kara sınırı olan 3.488 km uzunluğunda. Ancak bu sınır, Ladakh'ın doğusundaki Pangong Tso'da bir gölden geçiyor. Gölün Hindistan 45 km'lik batı kısmı Hindistan, geri kalanı ise Çin kontrolündedir. İki ülke arasındaki çatışmaların çoğu Galwan Vadisi'nde meydana geliyor.

Hindistan silah alımlarını hızlandırırken, Çin de bölgeye gelişmiş silahlarını gönderiyor.

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