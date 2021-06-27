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Savunma

Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant, 2022'de hizmete alınacak

Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant'ın 2022'de hizmete alınacağı bildirildi.

AA27 Haziran 2021 Pazar 07:57 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 07:57
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Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, dün, Yerli Uçak Gemisi 1 (IAC-1) olarak da bilinen INS Vikrant'ın üretildiği ülkenin güneydoğusundaki Kerala eyaletinin Koçi tersanesini ziyaret etti.

Singh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapımı süren 260 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki geminin 2022'de donanmaya dahil edileceğini kaydetti.

INS Vikrant'ın üretim sürecinde kayda değer bir ilerleme gözlemlediğini vurgulayan Singh, geminin gelecek ay deniz testlerine başlayacağını duyurdu.

Hint Donanmasının envanterinde hali hazırda Rusya menşeli uçak gemisi INS Vikramaditya bulunurken, INS Vikrant'ın, Hint Deniz Kuvvetlerinin ikinci uçak gemisi olması bekleniyor.

- Gemide kullanılan malzemelerin yüzde 75'i yerli üretim

Hint Donanması, yaptığı yazılı açıklamada, gemide MiG-29K tip savaş uçağı, Kamov-31 tipi hava erken uyarı helikopterleriyle MH-60R tipi çok amaçlı helikopter ve yerli üretim hafif helikopterlerin faaliyet göstereceğini açıkladı.

Açıklamada, gemide kullanılan çelik, silah ve sensör gibi malzemelerin yüzde 75'inin yerli üretim olduğu ifade edildi.

Bakan Singh'in deniz gücünün barış, güvenlik ve refahın teminatı olduğunu vurgulayarak, güçlü bir donanma tesis edilmesine dair sözünü yinelediği vurgulandı.

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