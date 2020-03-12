İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2294
  • EURO
    7,0409
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
Savunma

Hipersonik füzeler su altına iniyor

Sesten en az 5 kat daha hızlı giden mühimmatlar üzerine en kapsamlı çalışmaları yürüten ülke olan Rusya, sistemleri denizin altına indirmeyi planlıyor.

12 Mart 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:25
ABONE OL

Hipersonik füzelerin kullanımı yaygınlaştıkça farklı görevlere yönelik modelleri de türetilmeye başlandı.

Sesten en az 5 kat daha hızlı giden mühimmatlar üzerine en kapsamlı çalışmaları yürüten ülke olan Rusya, sistemleri denizin altına indirecek.

Ocak ayında yapılan denemede RFNS Admiral Gorshkov fırkateyninden fırlatılan 3M2 Zircon, önümüzdeki günlerde RFNS Severodvinsk (K-560) denizaltısıyla denemelere tabi tutulacak. Test atışı içinse kesin bir tarih belirtilmedi.

300 ila 400 kg harp başlığı taşıdığı düşünülen Zircon'lar, 8-9 Mach süratle hedeflere intikal ediyor. 

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.