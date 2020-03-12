Hipersonik füzeler su altına iniyor

12 Mart 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:25

Hipersonik füzelerin kullanımı yaygınlaştıkça farklı görevlere yönelik modelleri de türetilmeye başlandı.

Sesten en az 5 kat daha hızlı giden mühimmatlar üzerine en kapsamlı çalışmaları yürüten ülke olan Rusya, sistemleri denizin altına indirecek.

Ocak ayında yapılan denemede RFNS Admiral Gorshkov fırkateyninden fırlatılan 3M2 Zircon, önümüzdeki günlerde RFNS Severodvinsk (K-560) denizaltısıyla denemelere tabi tutulacak. Test atışı içinse kesin bir tarih belirtilmedi.

300 ila 400 kg harp başlığı taşıdığı düşünülen Zircon'lar, 8-9 Mach süratle hedeflere intikal ediyor.