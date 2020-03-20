Hipersonik füzelere karşı savunma dönemi başlıyor

20 Mart 2020 Cuma 10:44 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:44

İlk test iç mekanda iklim kontrollü bir ortamda simüle edilmiş hedeflere dayalı performans değerlendirmesiyle gerçekleşti. Bir sonraki test, gerçek dünyadaki hedeflere karşı açık alanda olacak.

İlk test turu sonucunda anten dizisi entegrasyon ve daha fazla değerlendirme için hassas işlenmiş bir kasa üzerine monte edilecek.

LTAMDS, radarı öndeki birincil anten dizisinden ve arkadaki iki ikincil diziden oluşuyor.

Yeni LTAMDS radarı ABD silahlı kuvvetlerinin Patriot radarlarının yerini alacak. Radar, Entegre Hava ve Füze Savunma ağı üzerinde çalışacak.

Raytheon, geçen ay için ilk anten dizisini oluşturdu.



