13 Mart 2020 Cuma 15:52 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:52

Hipersonik güdümlü mermi piyasası, yeni aktörlerle genişlemeye devam ediyor. Bu alanda Uzakdoğu ülkeleri de gelişmelere karşı tepkisiz kalmayacağa benziyor.

Donanma platformlarının kalkanı niteliğindeki nokta savunma sistemlerinin etkinliği, teknolojik gelişmeler paralelinde artmaya devam ediyor. Mühimmatların etkinliğinin artırılması, karşı konulmasının zorlaştırılması ve düşman unsura tepki süresi tanınmaması için de ülkeler, mühimmatların süratini artırma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın öncülük ettiği hipersonik ülkeler kervanına katılmak için sıraya giren son ülke ise Japonya oldu. Bölgedeki çok yönlü tehdit algısı nedeniyle Tokyo, hipersonik mühimmatlar için çalışmalara başladığını duyurdu.

C4 Defence'ın haberine göre, hâlihazırda devam eden çalışmalar kapsmaında Japon Teknoloji ve Lojistik Kurumu ATLA,iki yeni sistem tasarımını duyurdu. Hyper Velocity Gliding Projectile (Hiper Süratli Süzülen Mühimmat / HVGP) ve Hypersonic Cruising Missile (Hipersonik Seyir Füzesi / HCM) adı verilen programlar kapsamında, tandem yapıda çok kademeli yeni bir harp başlığı geliştirilecek.

"Düşman gemileri ve küçük adalar çevresindeki deniz alanında konuşlu hasım unsurlara" karşı kullanılması planlanan sistemler, yüksek infilaklı zırh delici harp başlığı ile donatılacak.

Japon Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı görselde, Çin'in Tip 001 sınıfı uçak gemilerine benzer bir figürün kullanımı ise dikkatlerden kaçmadı.