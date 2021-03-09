09 Mart 2021 Salı 11:49 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 12:13

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi vererek, "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" dedi.



HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit birlikler ile kritik tesislerin:

* Savaş Uçakları

* Helikopterler

* İnsansız Hava Araçları

* Seyir Füzeleri

* Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.

HİSAR-O hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra etmek üzere dağıtık mimaridedir. HİSAR-O Tabur seviyesinde; Tabur Atış Kontrol Merkezi (AKM), Tabur seviyesi Radar, üç HİSAR-O Bataryası, Taktik Data Link Haberleşme Sistemi ve Destek Araçlarından oluşacak şekilde organize olmaktadır. Tabur AKM, tabur seviyesi Radar ile Hava Savunma Bataryalarını kullanılarak entegre hava resmini oluşturur ve Bataryalar için tehdit değerlendirme ve tahsis amacıyla kullanır. HİSAR-O Bataryası; Batarya AKM, batarya seviyesi Radar, ElektroOptik Sistem ve Füze Fırlatma Sistemlerinden oluşmaktadır. HİSAR-O Bataryası hedef tespit, takip, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. HISAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık bir mimariye sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

* Batarya ve Tabur seviyesinde hava savunma görev planlaması

* Komuta Kontrol enformasyonunun yönetimi ve dağıtımı

* Entegre hava resmi üretimi

* Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

* Veri bağı ile ara safha güdüm

* Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

* Konumlama ve yön bulma

* Uzaktan komuta

* Telli/Telsiz haberleşme

* Link 1/Link 11B/Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden,

Türk Hava/Kara/Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma

* Elektro-Optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip

* Dost Düşman Tanıma (IFF)

* Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

* Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu

* Gömülü simülasyon

* Cihaz İçi Test

* Etkin lojistik destek ve bakım

Teknik Özellikler

* Sistem Önleme Menzili : 25 km

* Atışa Hazır Füze: : ≥ 18 (Batarya Seviyesi)

≥ 54 (Tabur Seviyesi)

* Savaş Uçağı Tespit&Takip Menzili : 40-60 km

* Takip Edilebilen Hedef Sayısı : > 60 hedef