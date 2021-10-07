Hollanda basınından Türkiye mesajı! AKINCI TİHA, SİHA, İHA…

7 Ekim 2021 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:38

Hollanda'nın devlet televizyonu NOS, Baykar Savunma'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırdığı İHA ve SİHA sistemlerini konu alan bir haber yayımladı. Hollanda televizyonu haberi "Türkiye gidererk daha çok ülkeye İHA satıyor" başlığı ile yayınladı.



Türk savunma sanayisinin yukarı yönlü gösterdiği ivme Hollanda basınında da gündeme alındı. Türkiye'nin ihracattaki atağına değinen haber, Hollanda Devlet Televizyonu NOS'un muhabiri Mitra Nazar imzasıyla yayınlandı. Gelişen ve hızlı bir yükseliş yakalayan Türk savunma sanayisi dünyanın birçok ülkesine yerli ve milli üretim SİHA ve İHA sistemleri ihraç ediyor.

ABD BAŞARILI OLAMADI

Türk dronlarının hikayesi yaklaşık on beş yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, prestijli Amerikan üniversitesi MIT'de edindiği bilgilerle Türkiye'ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Bu arada Türk hükümeti, Amerikan insansız hava araçları satın almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İLK UÇUŞ 2015'TE GERÇEKLEŞTİ

İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin kalıcı cephaneliğinin bir parçası oldu. Türkiye tarafından ağırlıklı olarak PKK'yla mücadelede kullanılıyorlar.

TÜRK DRONE ENDÜSTRİSİ İÇİN 'ATILIM'

Türk insansız hava araçları, son yıllarda Suriye'de yer aldı. Libya'da Türk destekli hükümet güçlerinin yanında konuşlandırıldılar. Ve geçen yılın sonlarında dünya, Türk dronlarının Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ordusuna karşı eylemde olduğunu gördü. Dağlık Karabağ'daki savaş da Türkiye'nin drone endüstrisi için 'atılım' olarak görülüyor.

İLK NATO ÜLKELERİ SİPARİŞ ETTİ

Dağlık Karabağ savaşının da farklı bir etkisi oldu. Birçok ülke, Türk insansız hava araçlarının evlerinde ne olduğunu ilk kez gördü ve satın almak için sıraya girdi. Türkiye geçtiğimiz yıl hiç olmadığı kadar çok drone sattı. Türkmenistan, Katar ve Fas gibi ülkelere değil, aynı zamanda Ukrayna'ya. Polonya, Türk dronları sipariş eden ilk NATO ülkesidir. Geçenlerde Letonya'nın da ilgi gösterdiği açıklandı.

JEOPOLİTİK SİSTEMLERLE RAYIN OTURTUYOR

Droneları ne kadar çok ülke varsa, diğer ülkeler de onları o kadar çok istiyor. Türkiye, jeopolitik ilişkilerini insansız hava araçlarıyla rayına oturtuyor. Aynı zamanda dünyaya da bir mesaj: Türkiye'nin büyük güçlerle rekabet edebilecek güçlü bir askeri ülke olduğunu göstermek. Türkiye'de askeri insansız hava araçları konusunda Ağırlıklı olarak baskın olan gururdur.

AMBORGOLARA KARŞI BAĞIMZILIK İSTİYOR

Drone programı, Türkiye'nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma hırsına uyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son on yılda kendi silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptı. Silah ambargosu veya yaptırımları durumunda hayatta kalabilmesi için yabancı ülkelerden mümkün olduğunca bağımsız olmak amacıyla.