Dünyanın önemli savunma şirketlerinden olan Lockheed Martin ile ABD Deniz Piyadeleri 67 F-35 savaş uçağı için anlaşma imzalamıştı. Piyadeleri'ne bağlı VMFA-533 filosu ilk F-35 savaş uçaklarını Ekim ayında teslim almıştı. Teslimat, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Beaufort şehrindeki Deniz Piyadeleri Hava Üssü'ne gerçekleşmişti. Bu teslimat, Beaufort'taki üsse gerçekleşen ilk operasyonel F-35 filosu teslimatı olmuştu.

Deniz Piyadeleri hali hazırda kullanımda bulunan F/A-18 Hornet'leri emekli ederek envanterini F-35'lerle güçlendirmeyi planlıyor. Söz konusu anlaşmanın yanı sıra programda F-35'lerin teslimatlarında bir yıllık aksama yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Uçak Grubu 11'in komutanı Albay William Mitchell, yaşanan aksamalara rağmen yaptığı açıklamada, "Bir gecede gerçekleşmeyecek, ancak şu anki tahminlere göre bunu 2030 yılında tamamlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Deniz Piyadeleri'nin envanterinde ise iki F-35C filosu, bir F-35B eğitim filosu, iki F/A-18C filosu ve bir KC-130 havadan yakıt ikmal filosu bulunuyor.

"Jetleri Lockheed Martin'in teslim etmesine ihtiyacımız var ve bunları tedarik etmeye devam etmeliyiz, ancak kağıt üzerinde şu anki plan bu" diyen Mitchell, gecikmelerin programda bazı "nüanslara" neden olduğunu ancak genel geçişi uzatacak bir "dalga etkisi" yaratmayacağını söyledi. Öte yandan Deniz Piyadeleri'nin ikinci F-35 filosu geçtiğimiz aylarda dört adet eksik olarak teslim edilmişti.

Deniz Piyadeleri ile Lockheed Martin arasındaki plan kapsamında, yılda yaklaşık 20 uçak olacak şekilde toplam 67 adet F-35 teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan daha sonra teslim edilecek olan savaş uçakları filoları için Miramar'da üç yeni hangar inşa edilecek. Deniz Piyadeleri yeni jetleri kullanmaya başlarken teslimatların aksamaması durumunda ise Hornet filoları tamamen emekliye ayrılacak.