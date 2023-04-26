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Savunma

Hürjet hayran bıraktı! Başbakan Şerif'ten dikkat çeken mesaj

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet göz doldurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, Hürjet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Hürjet hayran bıraktı! Başbakan Şerif'ten dikkat çeken mesaj
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şerif, Twitter paylaşımında "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaşmıştı.

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