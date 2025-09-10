İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2861
  • EURO
    48,368
  • ALTIN
    4851.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • HÜRJET kritik eşiği geçti! Tasarım ve üretimine uluslararası tescil
Savunma

HÜRJET kritik eşiği geçti! Tasarım ve üretimine uluslararası tescil

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 'HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. DOA ve POA belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir' dedi.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
HÜRJET kritik eşiği geçti! Tasarım ve üretimine uluslararası tescil
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in yeni bir sertifika aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NextSosyal uygulamasından detayları paylaşan Görgün, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

  • Savunma Sanayii Başkanı
  • Görgün HÜRJET
  • uluslararası standartlar
  • hürjet
  • milli savunma
  • yerli ve milli teknoloji

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.