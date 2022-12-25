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Savunma

Hürjet'in hangardan çıkışını böyle duyurdular: Türkiye, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor

Hürjet'in hangardan çıkışı dünyanın yakın takibine takıldı. Batı basını 'Türkiye, son yıllardaki güçlü fikri ve endüstriyel silahlı üretim atılımıyla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi25 Aralık 2022 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Hürjet'in hangardan çıkışını böyle duyurdular: Türkiye, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
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İlk uçuşuna hazırlanan Hürjet, dünya basını tarafında yakından takip ediliyor. Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet'in prototipinin hangardan çıkışı, Batı basınında yankı buldu. Haberde "Hürjet hangardan ayrıldı: Türkiye savaş uçağını gösterdi" başlığı kullanıldı.

HÜRJET'İN HANGARDAN ÇIKIŞINI BÖYLE DUYURDULAR: TÜRKİYE, DÜNYAYI ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde yoğun bir çalışma yürüten Türkiye'nin üretim faaliyetleri sürecini son derece disiplinli ve hatasız ilerlettiği ifade edildi.

Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet'in yakın zamanda yer testlerine başlanacağı kaydedildi.

Haberde, "Türkiye, son yıllardaki güçlü fikri ve endüstriyel silahlı üretim atılımıyla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Hürjet'in bu atılımın bir ürünü olduğu vurgulandı.

Hürjet'in F-5'lerin yerini alacağı belirtilirken eğitim ve hafif taarruz uçağının uçak gemisinde kullanıma uygun olduğu ifade edildi.

HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.

Star Gazetesi

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