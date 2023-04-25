Hürjet'in ilk uçuşuna ilişkin dikkat çeken ayrıntılar

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmaların 2017 Ağustos ayında başladığı belirtildi.

Geçen yıl 26 Aralık'ta ilk enerji verme testini başarıyla geçen Hürjet'in motorunun da 30 Ocak'ta ilk kez başarılı bir şekilde çalıştırıldığının belirtildiği açıklamada, 18 Mart itibarıyla taksi testleri için pistle bulunan uçağın bugün ise ilk uçuşunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşa ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Piste ilk uçuşu için çıkan Hürjet 07.35'te havalanmış ve ilk uçuşunu 26 dakika havada kalarak emniyetli bir şekilde tamamlamıştır. Test boyunca 14 bin fit irtifaya çıkmış ve 250 knot hava süratine ulaşılmıştır. Hürjet tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışmış ve ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştır. İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan Hürjet'in varyantları arasında 'Jet Eğitim Uçağı', 'Akrotim Gösteri Uçağı', 'Harbe Hazırlık Uçağı', 'Red Aircraft' ve 'Uçak Gemisi' versiyonları bulunmaktadır. Üst irtifa limiti 45 bin fit olan Hürjet uçağımız ses hızının 1,4 katı hızda uçuş yapabilme kabiliyetine sahiptir."