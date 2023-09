HÜRKUŞ için geliştirildi! ''Artık 'malzeme satmıyoruz' dediklerinde öylece kalmıyoruz''

Türk Mühendisliğinin ürettiği yerli ve milli uçağımız HÜRKUŞ, yine Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli silahı ile buluşuyor. HÜRKUŞ-C tipi uçaklar için tasarlanan ağır makinalı silahın bütün testleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde HÜRKUŞ'a entegre edilmesi bekleniyor. Halk arasında uçaksavar olarak bilinen ve Atak helikopterlerinde de kullanılabilecek olan SAR 127 MT adı verilen ağır makineli tüfek, havada 900 yüz, yerde ise bin 100 mermi atabiliyor. Hem tam otomatik hem de tek tek atış özelliği bulunan SAR 27 MT, uzaktan komutalı silah sistemlerine de entegre edilebiliyor. Gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabilen SAR 27 MT'nin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek.

Türk Mühendisler tarafından üretilen HÜRKUŞ, kısa sürede dünya ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Öte yandan HÜRKUŞ-C tipi için, yine yerli ve milli olarak, Türk Mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ağır makineli bir silah geliştirildi.

Düzce'de kurulu bulunan TR Mekatronik firması tarafından yapılan silah, dakikada bin 100 mermi atabiliyor. HÜRKUŞ için geliştirilen ağır makineli silahı firmanın Genel Müdürü Cengiz Tendürüs anlattı.

HÜRKUŞ VE ATAK HELİKOPTERLERİNDE

Sabah'ın haberine göre, Tesislerde bulunan poligonda test atışı yapan ağır makineli silah hakkında konuşan Tendürüs,"Öncelikle TR Mekatronik'e geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. geliştirmiş olduğumuz bu silah, orta kalibrenin bir alt segmentidir. On iki nokta yedi milimetre bir silah olup Hürkuş C uçaklarında, ayrıca Atak Helikopterlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Aslında halk arasında uçaksavar dediğimiz on iki nokta yedi milimetre NATO standardında mühimmat atan bir silahtır. Bu silaha başlamamızın bir diğer amacı da, Hürjet için bir altyapı oluşturmaktı. Hürjet uçaklarımızda da bir pod içerisinde bizim ihtisas alanımız olan orta kalibre silahlar geliştireceğiz"

BU BÜYÜK BİR GURUR

Geliştirilen silahın aynı zamanda Hürjet'in silahları için bir ön çalışma olduğunu ifade eden Tendürüs, "Bu işte sadece TR Mekatronik yok. Mesala biz burada Sarsılmaz ile birlikte çalıştık. Burada Anova'nın yazılımı için veri topluyoruz. Daha sonra bu verileri Anova ile paylaşacağız. Daha sonra Anova son yazılım güncellemelerini yapacak ve doğrulama testlerine geçeceğiz. Bunlar bizim için büyük gurur. Eskiden dışa bağımlıydık. Ancak şimdi kendi uçağımızı, helikopterimizi yapar hale geldik. Bu gerçekten büyük bir gurur. Biz artık sadece silahı geliştirmiyoruz. Tasarlayıp kendimiz yapıyoruz. Misal burada Atak için burun topu yapıyoruz. Onlar da Atak'a gidecek. Bunların üzerinde yurtdışına bağımlı en ufak bir parça yok"

ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Geçmişte savunma sanayinde sorunlar yaşandığını hatırlatan Tendürüs, "Şu anda silah yapımında sadece malzeme alıyoruz. Bu konuda da bir ARGE projesi başlattık. TUSAŞ'ın ortaklığı olan yerli bir firmamızla çelik üretimine başlıyoruz. Namlu çeliklerini de Türkiye'de üretmeye başlayacağız. Artık eski günler geride kaldı. Artık, malzeme satmıyoruz, lisans vermiyoruz dediklerinde öylece kalmıyoruz. Ben daha önce Atak'ın ürün baş mühendisiydim silah gelmediği için helikopterleri hangarda beklettiğimizi biliyoruz. Zaten kuruluş amacımız da budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifi ve vizyonu doğrultusunda TR Mekatronik bu amaçla kurulmuştur. Yaptığımız iş ortada, bu silahta dışarıdan gelmiş ne bir tasarım, nede bir parça var. Bu silah tamamen yerlidir. Üst tasarlanan namluyu dahil kendimiz tasarlıyoruz"

HAVADA 900 YERDE BİN 100 MERMİ

Artık bu tarz çalışmalar için alt yapının oluştuğunu ifade eden Tendürüs, "TUSAŞ ve Sarsılmaz ile ana hedefimiz uçak sistemleri için çalışmak. Bu çalışmalarımızı son dönemde biraz daha gelişti. Yine Kara sistemleri üzerine de çalışıyoruz. Çok ciddi bir ilerleme kaydettik. TR Mekatronik, isterse kendi kalibrelerini tasarlayacak yetenekli bir şirket haline geldi. Bizim HÜRKUŞ ve Atak helikopteri için tasarlayıp ürettiğimiz silaha gelecek olursak, Normalde dediğim gibi havada dokuz yüz, yerde bin yüz mermi atabilen bir uçaksavardan bahsediyoruz.Ağır makineli tüfeğe sahip kanat altı podu yakın zamanda HÜRKUŞ'un silahlı versiyonundaki yerini alacak. Bu pod boş kovanı, mayonu toplayan, atacağı mühimmatı kendi içinde taşıyan bir pod olacak"

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

SAR 127 MT adlı ağır makineli tüfek, hem tam otomatik olarak çalışabiliyor hem de tek tek atış yapabiliyor. Uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilebilen SAR 127 MT, ayrıca gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabiliyor. Kalifikasyon testleri tamamlanan 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfeğin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek.