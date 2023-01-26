Ülke TV'ye konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ isim vermeden Kızılelma için söylenen "Kutudan bir maket yapmışlar bize uçak diye yutturuyorlar" sözlerine tokat gibi cevap verdi.

AVRUPA, KIZILELMA'YI İLE F-35 İLE KIYASLIYOR

Başbuğ, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki göstererek, "Ben ona Merdane diyorum, yanıyor-dönüyor, eviriyor-çeviriyor bir türlü sığdıramıyor. Diyor ki; 'Ufacık bir şey bunlar (Kızılelma), bakmayın bunların öyle abarttıklarına, seçim malzemesi yaptıklarına' içimizden birileri bunları söylerken, Avrupa ise Kızılelma'ya olan hayranlığını medyasına taşıyor. Avrupa basınında çıkan son haberlerde ise Kızılelma'nın F-16 ile eş değer olduğunu belirtilirken, F-35'in yerini alıp almayacağı tartışılıyor." sözlerini kaydetti.

BAYRAKTAR TB2'YE "OYUNCAK UÇAK" DİYEN MERDAN YANARDAĞ'DAN "KIZILELMA" İÇİN AKILALMAZ SÖZLER

Daha önce SİHA'lar için 'oyuncak uçak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kızılelma için de 'phantom uçaklar gibi değil. 5 tane bu stüdyoya sığar' demişti.

CAN ATAKLI DA BAYKAR'A SALDIRDI: UÇAK UÇAK DİYORLAR MAKET BUNLAR

CHP yandaşı Can Ataklı da İHA, SİHA ve Kızılelma'yı hedef alarak, "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." ifadelerini kullanarak hazımsızlığını ortaya koymuştu.