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Savunma

İddia doğruysa bir ilk yaşandı! Eurofighter Typhoon havada bir İHA'yı vurdu

Suriye'nin güneyinde ABD kontrolündeki Tanf askeri üssünün üzerinde uçan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği ve İHA'nın, devriye gezen İngiliz Eurofighter Typhoon jetleri tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Eurofighter Typhoonların, dronu 'kısa menzilli havadan havaya füze' ile vurduğu ileri sürüldü.

star.com.tr18 Aralık 2021 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:33
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Birleşik Krallık'ın Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon jetlerinin Suriye'de, bölgedeki Koalisyon güçlerine tehdit oluşturan bir düşman insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi.

Olay, bir RAF Typhoon'u tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonel havadan havaya angajman ve aynı zamanda SHADER Operasyonu sırasındaki ilk RAF havadan havaya füze ateşlemesi olarak kayıtlara geçti.

TANF'A YAPILAN İLK DRONE SALDIRISI DEĞİL

Basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, ABD ordusu daha önce Suriye'nin güneyindeki Tanf Garnizon karakolunda ABD'ye doğru uçan ve üs için tehdit oluşturduğu iddia edilen iki küçük insansız hava aracından birini vurmuştu.

NBC News'in aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Bill Urban, "İHA'lardan biri, Tanf Çatışmasızlık Bölgesi'nde daha derinlere doğru ilerlemeye devam ederken, düşmanca bir niyet sergilediği değerlendirildi ve vuruldu." dedi.

21 Ekim'de aynı ABD karakoluna patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. ABD can kaybı bildirmedi, ancak üssün tesisleri ağır hasar gördü. ABD, saldırılardan İran'ı veya İran destekli grupları sorumlu tutuyor.

star.com.tr

  • Eurofighter Typhoon
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