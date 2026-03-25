ABD Hava Kuvvetleri Derneği'nin yayın organı, İran üzerinde 19 Mart'ta hasar alan ABD'ye ait F-35 uçağın yerden açılan ateş sonucu isabet aldığını yazdı.

ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği'nin yayın organı Air & Space Forces'un aktardığı bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki bir F-35A, 19 Mart'ta İran üzerinde yürütülen operasyon sırasında yerden açılan ateş sonucu hasar gördü. Uçağın pilotu şarapnel parçalarıyla yaralanırken, durumunun stabil olduğu açıklandı.

FÜZE İHTİMALİ KUVVETLİ

Uçak ise bölgedeki bir üsse acil iniş yaptı. ABD Merkez Komutanlığı olaya ilişkin resmi açıklama yapmazken, askeri kaynaklar F-35'in uçuş irtifası dikkate alındığında saldırının muhtemelen karadan havaya füze ile gerçekleştiğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZILÖTESİ İLE TESPİT

İran Devrim Muhafızları, aynı gün F-35'in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu öne süren bir video yayımladı. Ancak söz konusu görüntülerin doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi. Uzmanlara göre İran, radar yerine kızılötesi sensörler kullanan sistemlere yönelmiş durumda. Bu sistemler, 'hayalet' olarak bilinen F-35 gibi uçakları radar yerine ısı izi üzerinden tespit edebiliyor. El Cezire'ye konuşan uzmanlara göre, F-35'inin vurulduğu iddiası doğrulanırsa bu durum F-35'lerin 'görünmez' olmadığını gösterecek. Uçağın savunma sistemiyle vurulduğu kesinleşirse; bu durum F-35'in muharebe ortamında düşman ateşiyle isabet aldığı ilk olay olacak.

20 ABD UÇAĞI HASAR ALDI

Haberde, son haftalarda bölgede ABD'ye ait çok sayıda hava aracının zarar gördüğü veya kaybedildiği de vurgulandı. MQ-9 Reaper'lardan tanker uçaklarına kadar geniş bir yelpazede kayıplar yaşandığı, çatışmanın hava boyutunun giderek şiddetlendiği ifade ediliyor. Dikkat çeken bir başka detay ise İran savaşında hasar gören veya imha edilen yaklaşık 20 ABD uçağının bulunduğu oldu.