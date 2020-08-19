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Savunma

İdlib'de iki İHA düştü! İddia: MQ-9 Reaperlar

Suriye'nin İdlib vilayetinde iki İHA düştü. İHA'ların Rusya'ya ait olduğu iddia edilse de, bazı yayın organlarının ismi açıklanmayan yetkilelere dayandırdığı haberlerdede, 'İki AMerikan İHA'sının havada çarpışarak düştüğü' iddia edildi.

star.com.tr19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:18
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İdlib'de düşen iki İHA ile ilgili birçok iddia öne sürülürken, İHA'ların ABD'ye ait olduğu ve çarpışma sonucu düştüğü ileri sürdü.

Suriye'nin İdlib vilayetinde düşen iki İHA'nın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı. İHA'ların Rusya'ya ait olabileceği öne sürülse de, Military Times'a konuşan bir ABD yetkisi, düşen İHA'ların ABD'ye ait olduğunu doğruladı.

Savunma uzmanları da, düşen İHA'ların ABD'ye ait silah yüklü MQ-9 Reaperlar olduğunu söylüyor. Ancak, Military Times'a konuşan yetkili İHA'ların modeli ile ilgili bilgi paylaşımından kaçındı.

Yetkilisi, şu ana kadar gelen raporların, İHA'ların çarpıştığını gösterdiğini söyledi. Yine de vurulup vurulmadıkları, ya da kazaya tam olarak neyin neden olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Savunma sitesinde yer alan açıklama haricinde, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle sosyal medyada dolaşan görüntülerde, 'Türkiye destekli muhalif gruplar tarafından vuruldukları. / Rus İHA'sı oldukları' gibi birçok iddia dolaşıyor.

star.com.tr

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