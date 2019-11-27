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İHA katili geliştirdiler! Düşman İHA'larını kör ediyor

Rostec üst düzey yetkilisi, düşmanın insansız hava araçlarını izleme, durdurma ve devre dışı bırakma yeteneğine sahip İHA'lar geliştirildiklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet yüksek teknoloji kuruluşu Rostec'in düzey yetkilisi Viktor Kladov, Rusya'nın düşmanın insansız hava araçlarını takip edebilecek ve engelleyebilecek katil İHA’lar geliştirdiklerini açıkladı.
 
Kladov ayrıca, Rostec'in bir parçası olan Kalaşnikof Grubu'nun İHA'larla 1 ila 1 buçuk kilometrelik bir alanda savaşmak için silah ürettiğini bildirdi.
 
Kladov, "Sistemin kullanımı kolaydır, silahı bir dronun üzerine getirmeniz ve tetiği çekmeniz gerekir. Bir elektromanyetik darbe, İHA’nın elektronik aksamını bastırır, bunun ardından İHA düşer veya hareket etmeye devam eder ancak kontrol merkezi ile iletişimi kaybeder. İHA düşmese bile kör ve yararsız bir hale gelir." ifadelerini kullandı.

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