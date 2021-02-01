İki Asya ülkesinden denizaltı kurtarma anlaşması

star.com.tr 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:22

Hindistan Donanması ve Singapur Kraliyet Donanması, karşılıklı acil yardımı sağlayan denizaltı kurtarma anlaşması imzaladı.

Denizaltı kurtarma desteği ve işbirliği uygulama düzenlemesi olarak bilinen anlaşma, Hindistan-Singapur savunma bakanları 20 Ocak'ta video konferansla gerçekleştirdiği diyaloğun beşinci etabında imzalandı.

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, "Denizaltı kurtarma desteği ve işbirliği uygulama düzenlemesi, her iki donanmanın denizaltı kurtarma yardımını birbirlerine uzatmasına ve denizaltı kurtarma operasyonlarında birlikte çalışabilirliği ve yeterliliği artırmak için ikili kurtarma tatbikatları ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak." şeklinde konuştu.

Singapur Cumhuriyeti Donanması halihazırda 2 adet Archer sınıfı ve 2 adet Challenger sınıfı dizel elektrikli denizaltıdan oluşan bir filoyu işletiyor ve Almanya'dan tedarik edeceği 4 adet yeni Invincible (Tip 218SG) denizaltıların teslim edilmesini bekliyor. Bunların yanı sıra müdahale yapabilen 84 metrelik denizaltı kurtarma gemisi Swift Rescue ve hiperbarik kurtarma operasyonlarını da işletmekte.

Hindistan Donanması 4 adet denizaltı sınıfının yanı sıra 6 kişilik basınç odası ile donatılmış ve 2 adede kadar derin su altı kurtarma aracını (DSRV) barındırabilen 70 metrelik bir denizaltı kurtarma gemisi Nireekshak'ı kullanmakta.

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