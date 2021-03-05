star.com.tr 05 Mart 2021 Cuma 19:52 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 19:52

İsrail Hükümeti'ne bağlı Israel Aerospace Industries (IAI) ve Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries'in (KAI) Güney Kore ordusuna akıllı mühimmat sistemi (kamikaze İHA) tedarik etmek için birlikte çalışacak.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "KAI ile akıllı mühimmat sistemleri geliştirmek üzere bir ön anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortaklarımızla sınırları zorlamayı ve daha fazla yenilik yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

IAI yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak KAI ve IAI'nin, dolaşan mühimmatları Güney Kore ordusu gereksinimlerine göre pazarlamak için uzun süreli işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

IAI Başkanı ve CEO'su Boaz Levy, "Bugün imzalanan öutabakat zaptı, KAI ile artan iş birliğimizde bir başka kilometre taşıdır. IAI, Güney Kore ordusu ve yerel endüstrilerle uzun sürelik ilişkilere sahiptir. Gelecekteki fırsatları keşfetmek için Kore'nin önde gelen şirketlerinden biri olan KAI'ye katılmaktan mutluluk duyuyoruz. IAI'nin akıllı mühimmatlarındaki kanıtlanmış kabiliyetleri ve KAI'nin teknolojilerini ve ürünleri birleştirilerek, gelecekteki muharebe alanlarına daha iyi bir çözüm için bir fırsat yaratılacak." şeklinde konuştu.

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