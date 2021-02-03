İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1557
  • EURO
    8,6077
  • ALTIN
    422.106
  • BIST100
    1518.04
Savunma

İki ülke arasında Su-30MKI görüşmesi

Rusya, Su-30MKI savaş uçaklarını geliştirmek için Hindistan ile görüşüyor.

star.com.tr03 Şubat 2021 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:15
ABONE OL

Rusya'nın devlet silah satıcısı Rosoboronexport (devlet teknoloji şirketi Rostec'in bir kolu) Heyet Başkanı Sergei Kornev, TASS'a yaptığı açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerinde faaliyet gösteren Su-30MKI çok amaçlı savaş uçaklarını modernize etme projesinin, tartışma aşamasında olduğunu belirtti.

Kornev, "Proje tartışma aşamasındadır ve Rus tarafı Hindistan'a modern bir yükseltme paketi sunmaya hazır. Ortak çalışmanın yıllara dayanan deneyimi ve iki ülke endüstrileri arasındaki iş birliği derecesi göz önüne alındığında, Hintli işletmelerin Su-30MKI savaş uçaklarının modernizasyonuna katılma arzusunu ifade edeceğine inanıyoruz' dedi.

Hindistan, ihracata yönelik Su-30MKI çok amaçlı savaş uçaklarının dünyadaki en büyük kullanucısı. Aynı zamanda büyük ölçekli modernizasyonlarını gerçekleştirme niyetini çok defa duyurdu. İlgili proje Hindistan medyasında Super Sukhoi olarak adlandırılıyor. Yükseltmenin, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin savaş potansiyelini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.