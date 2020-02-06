İkinci Filo Amirali: Rusya ve Çin ABD Donanmasını işlevsiz hale getirebilir

star.com.tr 06.02.2020 17:18 - Güncelleme: 06.02.2020 17:19

Soğuk Savaş dönemi sırasında ABD savunmasının dayanağı olan, Rusya ile kötüleşen ilişkiler sonrası 2018 yılında tekrar hizmete giren İkinci Filo’dan sorumlu Lewis, ABD Deniz Enstitüsü ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi toplantısında, Atlantik'te konuşlandırılan ve gittikçe artan sayıda Rus denizaltısı gördük ve bu denizaltılar daha uzun süreler boyunca daha ölümcül silah sistemleriyle konuşlandırılıyor. Rusya ve Çin ABD Donanmasını hedef alabilecek yeteneğe sahip oldukları konusunda bir açıklamada bulundu.

Lewis konuşmasının devamında, "Gemilerimiz artık doğu kıyısı açıklarında güvenli bir sığınakta çalışmayı veya sadece Atlantik'i geçmek için başka bir yerde operasyonel olmayı bekleyemez. Rusya ve Çin'in ABD güçlerini dünyanın dört bir yanında bulunan kilit limanlardan geçişini engelleyerek, ABD’yi işlevsiz hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Lewis, ABD ordusunun Atlantik'te devriye gezdiği sırada Rus denizaltılarının sayısının artıp artmadığı hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Ancak daha önce, Rusya'nın denizaltı faaliyetlerinin, özellikle Sovyet Donanması'nın Soğuk Savaş operasyonlarındaki gibi zirvelerle çıktığı ve Kremlin'in Pasifik'ten kaynakları çekerek ek konuşlandırmalar yaptığı konusunda önemli raporlar yayımlandı.

Ekim 2019 yılında Norveç'in en üst düzey askeri istihbarat teşkilatı olarak da bilinen Norveç İstihbarat Servisi'nin raporlarına göre (NIS), Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en büyük Rus denizaltı faaliyetinin izlendiği kaydedildi.

Raporda, Sekiz tanesi nükleer enerjili tipler olmak üzere, Sierra II sınıfı olarak da bilinen Project 945A, Kondor sınıfından iki nükleer enerjili saldırı denizaltısı da dahil olmak üzere en az 10 denizaltının aynı anda Atlantik'te olduğu yer aldı.