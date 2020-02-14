İkinci tanker yuvada

14 Şubat 2020 Cuma11:31 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:31

Lockheed Martin, Fransa'nın 2016'da sipariş ettiği dört adet C-130J Hercules'in teslimatlarında sona geldi. Firma, son iki uçağın teslimatının tamamlandığını açıkladı. İlk platformları 2017 ve 2018'de kabul eden Fransız Hava Kuvvetleri (Armée de l'air / ALA), son parti teslimat kapsamında iki adet tanker kabiliyeti de bulunun KC-130J Super Hercules teslim aldı.

C4 Defence'in haberine göre, havadan ikmal kabiliyetini yenilemek ve geliştirmek isteyen ALA, bu kapsamda ilk adımı KC-135R ve C-135FR'leri A330 MRTT Phénix uçaklarıyla değiştirerek atmıştı.

Yeni safhada teslim alınan KC-130J Hercules uçakları ise platformların nakliye modelinden farklı olarak yakıt ikmal tesisatı ve kanat dış yük istasyonlarında ikmal donanımına sahip.

Hârici yakıt tankları ile donatıldığında 27 ton yakıt kapasitesine KC-130J'ler, farklı hava taşıtlarına sepet yöntemini kullanarak havada yakıt ikmali yapabiliyor.