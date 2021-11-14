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Savunma

İkiyüzlü ABD! Rusya duyurdu: S-400'ler Asya devine gidiyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'de, ikiyüzlü bir tavır sergileyerek, ABD'li senatörler, S-400 alan Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması çağrısında bulunmuşlardı.

AA14 Kasım 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:51
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Şugayev, Dubai'de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı." ifadesini kullandı.

Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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