İlk kez sergilendi! Kitlendiği hedefi 15 kilometre mesafeden imha ediyor

DHA 8 Ekim 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:54

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak tasarlanan HİSAR A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) TSK envanterine girmesinin ardından ilk kez Konya'da sergilenmeye başlandı.

Hisar A + Hava Savunma Sistemi, zırhlı bir paletli aracın üzerinde bulunuyor.

Sistem, araçtan kontrol ediliyor. Arazi şartlarına göre de uyumlu, intikal eden askeri birliklere hava savunma desteği sağlamış oluyor.

Üzerinde bulunan radarla havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.

Sistemin üzerinde bulunan 4 adet füze ise ROKETSAN imzası taşıyor.

Sistem, ilk kez Konya Bilim Festivali'nde sergilendi.

Ziyaretçiler TSK tarafından sergilenen sistemleri ilgiyle takip etti.