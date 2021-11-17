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Savunma

İlk kez test edildi: S-8L uçak füzeleriyle donatılacak

Rusya'da ilk kez insansız saldırı helikopteri test edildi. ‘Termit' adlı insansız saldırı helikopterinin S-8L uçak füzeleriyle donatılacağı açıklandı.

Sputnik17 Kasım 2021 Çarşamba 09:01 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:01
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Rus insansız hava aracı (İHA) üreticisi Kronştadt şirketi, 'Termit' adlı insansız saldırı helikopterinin ilk kez test edildiğini belirtti.

Kronştadt CEO'su Sergey Bogatikov, Sputnik'e açıklamasında, "Termit insansız saldırı helikopteri ilk kez test edildi. İHA'dan, 6 kilometre menzile sahip güdümlü uçak füzeleri fırlatıldı. Bu, Rusya için bir ilk" ifadesini kullandı.

Bogatikov, "Bu helikopterler gerçekten de Kalaşnikov şirketinin sunduğu S-8L uçak füzeleriyle donatılacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2021 forumunda Strela şirketiyle 'Termit' insansız helikopterlerinin tedarikiyle ilgili kontrat imzalamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bu İHA'ların önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun hizmetine gireceğini açıklamıştı.

Yalnız ve grup halindeki hareketli ve hareketsiz hedefleri vurma yeteneğine sahip Termit İHA'larının donatıldığı füzeler lazer güdümlü başlıklara sahip.

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