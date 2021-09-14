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Savunma

İlk kez Türkiye'de üretildi! İsmail Demir: Önemli bir mihenk taşı olacak

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında torpido kovanlarının yer aldığı Section 50, ilk kez Türkiye'de üretildi.

14 Eylül 2021 Salı 12:25 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:27
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Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (Reis Sınıfı), torpido kovanlarının yer aldığı Section 50, ilk kez Türkiye'de Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) koordinasyonunda üretilerek, Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi.

Konuyla ilgili Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni Tip Denizaltı Projesinde yerli ve milli üretimlerimiz sürüyor. Kazandığımız bu önemli tecrübe de Milli Denizaltı Projesi'ne giden yolda önemli bir mihenk taşı olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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