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Savunma

İlk partiyi teslim alıyorlar: Cezayir'den 'Su-30MKA' hamlesi

Cezayir Hava Kuvvetleri'nin ilk parti Su-30MKA savaş uçağını bu yıl içerisinde teslim alacağı belirtildi.

star.com.tr12 Mart 2021 Cuma 19:02 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 19:02
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Military Watch Magazine'de yer alan habere göre, Cezayir'in Hava Kuvvetlerini güçlendirmek üzere sipariş ettiği 16 adet Su-30MKA (NATO rapor ismi Flanker-C) savaş uçağını teslim almaya hazırlandığı bildirildi.

Haberde Cezayir Hava Kuvvetleri'nin, aynı tipteki 58 uçaktan oluşan operasyonel filosunu güçlendirmek üzere 16 adet Su-30MKA filosundan ilk 4'ünü 2021 yılı içerisinde teslim alacağı belirtildi.

Söz konusu uçakların tedariki için 27 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Moskova Uluslararası Havacılık Fuarı sırasında sözleşme imzalandı. Anlaşmanın 1.8 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi. Ayrıca sözleşme Cezayir'de halihazırda hizmet veren Su-30MKA için bir modernizasyon kiti de içermekte.

Cezayir askeri haber sitesi Menadefense yöneticisi ve aynı zamanda güvenlik konularında uzman olan Akram Kharief , Cezayir ordusunun 2007 yılında Su-30MKA savaş uçağını seçtiğini ve bu filonun Cezayir Hava Kuvvetleri'nin omurgası olduğunu vurguladı.

star.com.tr

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