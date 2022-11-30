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Savunma

İmzalar atıldı: 5 adet savaş gemisi için anlaşma sağlandı

Suudi Arabistan ile İspanya arasında yeni bir savunma sanayi anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Suudi Arabistan, İspanya'dan 5 savaş gemisi alacak.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: 5 adet savaş gemisi için anlaşma sağlandı
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İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da yapılan imza törenine burada resmi ziyarette bulunan Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin El Bayari, Navantia Başkanı Ricardo Dominguez'in katıldığı bildirildi.

Basına verilen bilgide, Suudi Arabistan'ın Navantia'dan 5 savaş gemisi almasına ilişkin imzalanan anlaşmanın 2023'te nihai şeklini alacağı kaydedildi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

İspanyol Bakan Maroto, anlaşmaya ilişkin "Her iki ülke hükümetleri arasındaki yoğun çalışmaların sonucu olan bu anlaşmayla başta San Fernando (Cadiz kentinde) olmak üzere Navantia'nın İspanya'daki tersanelerindeki iş yükünün önümüzdeki birkaç yıl boyunca garanti altına alınması için çok önemli bir adım atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Navantia'nın yüksek teknolojili askeri ve sivil gemilerin tasarımı ve inşasında bir dünya lideri olduğunu vurgulayan Maroto, Suudi Arabistan ile yapılan bu anlaşmayla İspanya'nın bu sektördeki teknolojik ve endüstriyel taahhüdünü sürdürdüğünü kaydetti.

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