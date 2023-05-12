İmzalar atıldı! Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi kullanılacak

Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi kapsamında toplam bedeli 51.76 milyon dolar ve 81.67 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG helikopterinin aviyonik modernizasyonu için imzalanan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemini içeren Aviyonik sistemler ve Navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş Su Üstü Arama Radarı entegre edilecek.

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2030 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.