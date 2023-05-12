İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6211
  • EURO
    21,3032
  • ALTIN
    1267.27
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İmzalar atıldı! Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi kullanılacak
Savunma

İmzalar atıldı! Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi kullanılacak

Yerli ve milli teknolojinin öncülerinden ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mavi Vatan'da güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye çıkarabilmek için sözleşme imzalandı.

12 Mayıs 2023 Cuma 17:07 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi kullanılacak
ABONE OL
Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi kapsamında toplam bedeli 51.76 milyon dolar ve 81.67 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG helikopterinin aviyonik modernizasyonu için imzalanan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemini içeren Aviyonik sistemler ve Navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş Su Üstü Arama Radarı entegre edilecek.

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2030 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.