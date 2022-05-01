İmzalar atıldı! O ülke Türkiye'yle birlikte FNSS ZAHA üretecek

Endonezya Deniz Kuvvetleri, envanterlerine eklemek üzere uygun ve güncel zırhlı muharebe araçlarını Türkiye'den ithal etmeye devem ediyor.

Geçtiğimiz ay KAPLAN-MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank ithal eden Endonezya, savunma sanayine yönelik ortak çalışmalar yürütmek üzere Türkiye'yle imzaladığı Mütabakat Anlaşması sonrasında FNSS ZAHA'yı kendi ülkesinde üretmeye başlayacak.

Savunma sanayi ithalatını azaltmaya çalışan Endonezya, bu nedenle Savunma Sanayi Stratejik Programı'nı oluşturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile imzalanan Mutabakat Anlaşması'nın, Endonezya'ya istihdam artışı, yeni teknolojilerin tanıtılması ve yerel ekonomiye finansman sağlaması bekleniyor.

FNSS ZIRHLI AMFİBİ HÜCUM ARACI (ZAHA)

FNSS Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır.

Harekâtın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA'ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

Uzunluğu 8,3 metre olan ZAHA'nın, genişliği 3,3 metre ve toplam yüksekliği ise 3,8 metre.

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.

Star Gazetesi