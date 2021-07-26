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Savunma

İmzalar atıldı: Tam 250 adet M1A2 Abrams tankı alacaklar!

Doğu Avrupa ülkesi Polonya, ABD ile M1A2 Abrams ana muharebe tankı için anlaşma imzaladı. Polonya, söz konusu anlaşma ile birlikte ABD'den tam 250 adet M1A2 Abrams tankı alacak. Varşova yönetimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını satın alan ilk NATO üyesi olmuştu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:55
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Polonya, Doğu Avrupa'da NATO ittifakının bir parçası olarak savunmasını güçlendirmek amacıyla ABD'den 250 adet M1A2 Abrams ana muharebe tankını satın almak için anlaşma imzaladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak temmuz ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'ya atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elbette bu, uluslararası güvenlik açısından karşılaştığımız zorluklara bir yanıttır. Bizim görevimiz potansiyel bir saldırganı caydırmak. Saldırganın nerede olduğunu hepimiz biliyoruz."

ABD ile imzalanan 6 milyar dolarlık (23.3 milyar zloti) anlaşma, lojistik ve eğitim paketlerinin yanı sıra mühimmat ve araçlar için iyileştirilmiş altyapıyı da içeriyor. Tankların önümüzdeki yılın başlarında Polonya'ya varmaya başlaması bekleniyor.

Öte yandan Polonya geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'den 24 tane Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alacağını duyurarak, Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alan ilk NATO üyesi olmuştu.

(Akşam.com.tr)

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