İHA 10 Kasım 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:25

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) tarafından destek almaya hak kazanan “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi” gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçti.

Sivas Valiliği toplantı salonunda düzenlenen imza törenine İl protokolü katılım gösterdi.

Tören, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un proje hakkında bilgi vermesiyle başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Savunma Sanayi alanında ihtisaslaşma hedefine adım adım ilerlediğini belirterek, “Merkezimizde özellikle savunma, havacılık ve medikal sanayisine dönük son ürün, ingot alaşım ve metalik tozların üretimi yapılacak. Ayrıca Savunma, havacılık ve kişiye özel ortopedik implant gibi yüksek teknolojik sektörler için eklemeli imalat çalışmaları yürütülecektir. Her aşamada elde edilen ürünler gerek merkez içerisinde gerekse de piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere arz edilebilecektir” ifadelerini kullandı.

METALİK TOZLAR SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILACAK

Rektör Kul, Proje kapsamında üretimi yapılacak olan metalik tozların özellikle Savunma Sanayinde kullanıldığını dile getirerek, “Üretimini yapacağımız metal tozlar savunma, havacılık ve medikal sanayisinde ciddi önem taşıyor. Ülkemizde saf haldeki geleneksel malzemelerin temini problemli değil fakat bu malzemelerin alaşım haline geldikten sonra temini kullanım yerine göre stratejik duruma gelmekte maliyeti artmaktadır. İleri Alaşımlar Üretim Merkezi projemiz ile medikal ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu her bir aşamasından yüksek katma değerli ürünler geliştirilecek. Bu projemiz ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın 11.Kalkınma Planına hizmet etmekte, ülkemizin Savunma Sanayinde millileşme adımına destek olmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş tarafından “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi’nin destek alması ve üretime başlaması için imzalar atıldı.