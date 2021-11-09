İmzalar atıldı! TSK'ya 'görünmeden gören, vurulmadan vuran' müthiş destek geliyor

AA 9 Kasım 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:23

Ağır ve orta sınıf insansız kara aracı seri üretim niyet beyanları FNSS'de düzenlenen "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"nde imzalandı. Törende, hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçları kabiliyet gösterimi de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, gelişen, büyüyen ve dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan Türk savunma sanayisinin insansız sistemler konusunda bir vizyon çizdiğini ve kara araçlarının da bunun bir parçası olduğunu söyledi. Bugünün modern muharebe sahasının yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatıldığına işaret eden Demir, teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insanız kara araçlarının kullanımının gelecek dönemde oluşturacağı faydalara bağlı olarak daha da artacağını vurguladı.

Demir, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara, deniz hatta denizaltı araçlarında benzeri bir sistemi ortaya koymak hatta çok rollü insansız araçlara doğru yol almak, robotik sistemlere doğrudan çalışmak gerektiği aşikar. Çoklu operasyonel ihtiyaçları karşılamak ancak bu tür sistemlerin entegrasyonu, beraber çalışabilirliklerinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Eğer yarının gelişmelerini bugünden öngöremezsek yarın harekat alanında karşımıza çıkacak bazı unsurlar bize sürpriz etkisi yapabilir. Bizim amacımız ise tam tersine hasımlarımıza sürpriz etkisi yapacak bazı unsurları sahaya vermektir."

Çeşitli boyut ve kapasitelerde insansız kara araçlarının deneysel ve prototip olarak sahaya verildiğini anlatan Demir, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin çok önemli olduğunu, bu sayede araçların çok daha geliştiğini dile getirdi. İsmail Demir, "Muharebe ortamında amacımız kuvvetlerimizin hasımlarına korku salan ve onları alt eden bir imkana kavuşması, görünmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran bir yapıya kavuşması." ifadelerini kullandı.

- "ÜRÜNLER SAHADA OLDUKÇA, KULLANILDIKÇA OLGUNLAŞACAKLAR"

Güvenlik güçlerine en etkin ve teknolojik ürünler sağlamak için çalışmalarını sürdüklerini belirten Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsansız kara aracı yolculuğumuz başlayalı epey oldu ama buradaki ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Bu aşamadan sonra geriye dönüp bakarak bu meseleyi hızlandırmak, kime, ne görev düşüyorsa tekrar dersimizi çalışmamız ve süreci hızlandırmamız zaman ve yetenek açısından daha etkin ve yetkin ürünleri biran önce sahaya vermemiz gerekiyor. Bu ürünler sahada oldukça, kullanıldıkça olgunlaşacaklar."

Törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında "Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı", ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN firmaları arasında ise "Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları Seri Üretimine Dair Niyet Beyanı" imzalandı.

İmza atan firmaların yanı sıra orta sınıfta çözüm ortağı olarak yer alan Tekatron, Ulusal Makine ve Katmerciler, hafif sınıf insansız kara aracı üreticileri Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland ile proje paydaşları Kuartis, Milsoft, Ras Teknoloji firmalarının yetkilileri de törene katıldı.