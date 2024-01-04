İmzalar atıldı! Türk zırhlısı YÖRÜK'ün yurt dışındaki yeni adresi belli oldu

Elektro optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri ve döner kanatlı insansız sistemler üreten Asisguard, Nijerya'da yürüteceği Yol Güvenliği Projesi'nde kullanılmak üzere zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina'dan YÖRÜK 4X4 araç temin edecek.

Taraflar, Nurol Makina tesislerinde araç temin sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol imza koydu.

Barış Düzgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2,5 yıldır yürüttükleri çalışmalar sonunda Nijerya'da sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Proje kapsamında dron, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi gibi ürünler kullanılacağını ifade eden Düzgün, Nijerya'da ortaya konulacak işbirliğinin benzer projelerin kazanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Aykol da Afrika'da birçok ülkede araçlarının kullanıldığını, ancak bugüne kadar Nijerya'da araçlarının bulunmadığını dile getirdi.

Bu projeyle Nijerya gibi zorlu bir coğrafyada görev yapacaklarına işaret eden Aykol, araçların teslimatını yıl içinde tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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Asisguard Genel Müdürü Düzgün de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır Nijerya Savunma Bakanlığı ve diğer devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler, saha keşif tespit çalışmaları sonunda 36,5 milyon değerindeki Nijerya Yol Güvenliği Projesi sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Nijerya'nın başkenti Abuja ile Kaduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan bir otoyolun güvenliğini sağlamak üzere sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Düzgün, "Türkiye'deki paydaşlarımızla yerli ve milli olarak üretilen son teknoloji sistem ve ürünlerle bölgenin güvenliğine katkı sunacağız." dedi.

Proje kapsamında keşif ve gözetleme sistemleri, ani müdahale ve nötralizasyon sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri ile haberleşme ve enerji altyapı sistemleri sağlayacaklarını belirten Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte, müdahale ve nötralizasyon sistemlerinde kullanılmak üzere en zor ve çetin muharebe şartlarında Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış zırhlı araç üreticisi Nurol Makina ile çalışmaya karar verdik. Bu ortaklığın ülkemize hayırlı olmasını, iki değerli firmaya yeni ihracat fırsatları yaratmasını ve daha önemlisi dost ülke Nijerya'nın güvenlik sorunlarını çözmesini diliyorum."

Sözleşmeye göre, Nijerya Yol Güvenliği Projesi kapsamında, 13 YÖRÜK 4X4 aracının ihracatı gerçekleştirilecek. Böylece YÖRÜK 4X4'ün kullanıldığı ülke sayısı 5'e çıkacak.

HAVELSAN ve STM'nin insansız hava araçlarının yurt dışı satışlarının yapılacağı proje ile ayrıca, aralarında Gürbağ Savunma ve MILMAST'ın bulunduğu 10 civarındaki firmanın ürünü ihraç edilecek.