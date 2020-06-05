İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7492
  • EURO
    7,663
  • ALTIN
    371.199
  • BIST100
    109537
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İngiliz bilim insanı Hambling'den çarpıcı çıkış: Türkiye ABD'ye rakip oldu
Savunma

İngiliz bilim insanı Hambling'den çarpıcı çıkış: Türkiye ABD'ye rakip oldu

İngiliz bilim insanı David Hambling, ABD'nin sürü drone sektöründe lider olmadığını Türkiye'nin de bu alanda çalıştığını belirtti. Hambling, Türkiye'de üretilen SİHA'lardan övgüyle söz etti.

05 Haziran 2020 Cuma 08:19 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 08:19
ABONE OL

İngiliz bilim ve teknoloji yazarı David Hambling, Forbes için bir yazı kaleme aldı. Hambling, yazısında, ABD drone (insansız hava aracı-İHA) sürülerinin kitle imha silahı olabileceğini belirtti.

İngiliz bilim adamı David Hambling Hambling, Türkiye ile ilgili bir noktaya da değindi.

İşte o makaledeki dikkat çeken Türkiye örneği:

ABD drone sürü teknoloji tek oyuncu değil, hatta lider bile olmayabilir. Türkiye hali hazırda Suriye sınırına Kargu tak tik kamikaze uçaklarını yerleştirdi. Şu anda bunlar uzaktan kumanda ediliyor. Yetkililer, Kargu’nun otonom sürü yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyorlar. Çin ve Rusya da çok geride değil.

Uzman Hambling, Türkiye’de üretilen SİHA’lardan da (Silahlı İnsansız Hava Aracı) övgüyle söz etti.

Hambling’in yazısı pek çok havacılık sitesinde yayımlandı.

Yaralı köpeğe Mehmetçik şefkat eli uzattı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.