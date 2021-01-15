star.com.tr 15 Ocak 2021 Cuma 19:39 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:39

İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB, Fransız ve İngiliz donanmalarının ortak yürüttüğü program kapsamında, deniz mayınlarının su altı robot araçları ile imha edilmesi için sözleşme aldığını duyurdu.

300 milyon İsveç kronu (37 milyon ABD Doları) değerindeki anlaşma, SAAB'ın çok atışlı mayın etkisizleştirme sistemi (Multi-Shot Mine Neutralization System-MuMNS) ve her türlü mayını denetleyebilen ve bunlara patlayıcı yükler ekleyebilen uzaktan kumandalı bir aracı kapsıyor. Robotlar, bu türde üç adet yükü taşıyabilir ve tek seferde birkaç mayın patlamaya hazır hale gelebilir nitelikte.

SAAB, ana yüklenici olarak iki uluslu programı yöneten Fransız şirketi Thales'e ilk araçları 2022'de teslim etmeyi planlıyor.

SAAB yan kuruluşu Dynamics'in başkanı Görgen Johansson yaptığı açıklamada, "MuMNS'nin ilk müşterilerini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Operatör, güvenli bir mesafeden birden fazla deniz mayınını etkisiz hale getirebildiğinden, bu donanmaların daha güvenli ve daha verimli mayınlara karşı önlem operasyonlarını gerçekleştirmelerini sağlayan yetenekler sunmak büyük bir başarı." dedi.

Fransa ve İngiltere mayınla mücadele programı, iki ülke arasındaki 2010 Lancaster House Antlaşması'na dayanıyor. İlk ortak çalışmalar 2015 yılında başladı.

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