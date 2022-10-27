İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da CNN Türk'ün sorularını cevapladı.

Wallace, Türk İHA'larına övgü dolu sözler sarf etti.

Bakan Wallace'ın açıklamaları şöyle:

Birleşik Krallık Türkiye'den drone SİHA/İHA alacak mı?

Bilemiyorum, ben buraya bu dronları 3 yıl önce bir ziyaret sırasında görmeye gelmiştim. Daha dünyanın dikkati buraya dönmemişken. Türk hükümeti ve Türkiye ordusunun bu silahları dünyanın farklı yerlerinde nasıl kullandığını gördüm.

Muazzam bir şekilde modern savaş sahasında ciddi bir değişime yol açtı tabii ki. Şu anda keşif sürecindeyiz, silahlı kuvvetlerimize yatırım yapıyoruz. Ukrayna'dan dersler çıkarıyoruz. Bunlar ne anlama geliyor buna bakıyoruz. Tabii ki hem arkamdaki TB2'ler, hem de arkamdaki yeni modeller... Bunlar 3 yıl önce gelişim sürecindeydi. Bunlar cephede oyun değiştirici olacak.

Peki satın alma ya da kiralamakla mı ilgili misiniz?

Şu anda alışveriş için değil keşif için buradayız.

Ama kapıyı kapatmıyorsunuz?

Evet, kapatmıyorum. Spekülasyon yapmayalım. Silahlı kuvvetlerimiz ile ilgili şu anda modernizasyon sürecindeyiz. Önümüzdeki 10 yıl boyunca 23 milyon sterlin harcayacağız. Tabii ki hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Ne olacağını göreceğiz.

Türkiye aynı zamanda Eurofighter Typhoon savaş uçakları ile de ilgili. Bu noktada Türkiye'den bir talep geldi mi? Birleşik Krallık bir teklif yaptı mı? Eğer cevap evet ise nasıl bir teklif oldu? Eğitim, bakım gibi?

İngiliz ve Türkiye Savunma Bakanlığı sürekli irtibat halinde. Bakan Akar ile çok iyi dostuz. Tabii ki bilgi takası yapıyoruz, geleceğe yönelik yatırımlarla ilgili konuşuyoruz. Burada Türk veya kendi hava kuvvetlerimiz ile ilgili spekülasyon yapmayayım.

Peki Türkiye'nin ilgisi var mı bu jetlere? Modernize edilmiş versiyonları ile ilgili?

Burada kamuoyuna açık bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nden ekibi ve Sayın Akar'ı davet ettim. Bunların dünyanın en iyi jetlerinden olduğunu düşünüyorum. Arkalarında çok sağlam bir konsorsiyum var. Savaş jeti olarak onlara kendi sanayinizden unsurları birleştirebilecek olmaları. Bunlar kapalı uçaklar değil. Onları donatmanız için başka bir ülkeye tonla para vermeniz gerekmiyor. Eurofighter'ların iyi tarafı zaten açık bir hava aracı olması. Örneğin Türk füzeleri koymak isterseniz bunu yapabilirsiniz.

Peki ABD'nin duruşu ile ilgili yorum yapmak ister misiniz? Çünkü Türkiye'nin S-400 alması ile ilgili...

Yok, bu Türkiye ve onlar ile ilgili.

Peki bu NATO ittifakını zorlayan bir mesele değil mi?

Bunu ABD'ye sormanız daha iyi olur.