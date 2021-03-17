İngiltere'den 'AGM-179' füze siparişi

star.com.tr 17 Mart 2021 Çarşamba 22:07 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:08

ABD Savunma Bakanlığı 11 Mart'ta, ABD ve bazı uluslararası kullanıcılar için ürettiği AGM-179 Müşterek Havadan Karaya Füze (JAGM) üretimi için 201,75 milyon ABD Doları değerinde bir sözleşme imzalandığını duyurdu .

Sözleşme bildiriminde işin 31 Aralık 2023'e kadar tamamlanacağı belirtilmesine rağmen, füzelerin sayısıyla ilgili ayrıntılı bilgi açıklanmadı. Birleşik Krallık hizmetinde olan AGM-179 JAGM füzesinin, Boeing AH-64 Apache saldırı helikopteri, General Atomics Aeronautical Systems Inc MQ-9 insansız hava aracı ve Lockheed Martin F-35B Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı dahil olmak üzere havadan karaya görev yeteneğine sahip kanatlı uçaklara entegre edilebileceği belirtildi.

JAGM programı, ABD Donanması ve ABD Deniz Piyadeleri'nin ortak katılımı ile ABD Ordusu öncülüğünde bir Ön Büyük Savunma Edinme Programıdır.

star.com.tr