İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5902
  • EURO
    9,2576
  • ALTIN
    458.252
  • BIST100
    1426
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İngiltere'den, Kraliyet Donanmasının eğitimi için 2.7 milyar dolarlık anlaşma
Savunma

İngiltere'den, Kraliyet Donanmasının eğitimi için 2.7 milyar dolarlık anlaşma

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması personelini 12 yıllık bir süre için eğitmek üzere bir şirket konsorsiyumuna 2,7 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini bildirdi.

star.com.tr24 Aralık 2020 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:17
ABONE OL

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması personelini 12 yıllık bir süre için eğitmek üzere bir şirket konsorsiyumuna 2,7 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini açıkladı.

Fisher Training adlı konsorsiyuma, projedeki payı 1.3 milyar dolar olan İngiliz şirket Capita başkanlık ediyor. Raytheon UK ve Fujisto'nun da konsorsiyumun üyeleri arasında olduğu bildirildi.

Capita, İngiliz Ordusu'nun askere alma hizmetini yöneten zayıf performansı nedeniyle son yıllarda eleştirilere maruz kaldığı için duyuru bazı eleştiriler aldı. İşe alım rakamları son zamanlarda önemli ölçüde iyileştirildi.

Fisher Taining adlı Capita liderliğindeki konsorsiyum, Selborne yarışmasının son aşamaları için Savunma Bakanlığı tarafından seçilen üç yarışmacıdan biriydi .

Halihazırda bir miktar Kraliyet Donanması eğitimi yürüten Babcock ve Lockheed Martin UK rakip teklif verenlerdi. Ancak Lockheed Martin İngiltere sözcüsü, şirketin Mart ayında ihaleden çıkma nedeni olarak "ticari parametreleri ve o sırada mevcut olan bilgi düzeyini" gerekçe göstererek ihaleden çekildiğini belirtti.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde imzalanması beklenen anlaşma, şu anda Birleşik Krallık'ta 16 farklı sahada yürütülen kıyı temelli eğitimi modernize etmeyi hedefliyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.