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Savunma

İngiltere'den Türkiye'ye Eurofigter Typhoon mesajı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2022 Fuarı'nı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Türkiye'ye Eurofigter Typhoon savaş uçağı satmayı düşündüğünü söyledi. 'Bayraktar'ın kabiliyetlerini gördüm, Türk savunma sanayii gücüne güç katıyor.' diyen Wallace, 'Türkiye'ye Eurofigter Typhoon savaş uçağı satışını açıkça değerlendiriyoruz.' dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek Eurofigter Typhoon savaş uçağını incelemişti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
İngiltere'den Türkiye'ye Eurofigter Typhoon mesajı
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'a geldi.

Fuarda gdh'a konuşan Wallace, "Bayraktar'ın kabiliyetlerini gördüm, Türk savunma sanayii gücüne güç katıyor. Gelip bunları görmek benim için önemli" dedi.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE EUROFİGTER TYPHOON MESAJI: SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Wallace, Eurofigter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye olası satışına dair değerlendirmelerde bulundu.

Eurofigter Typhoon savaş uçağı projesinin başka ortakları da olduğunu söyleyen Wallace, "Evet, Türkiye'ye savaş uçağı satmayı düşünüyoruz. Ama bu Türk Hava Kuvvetlerine ve Türk hükümetine kalmış bir konu. Uluslararası bir konsorsiyum var. İspanya, İtalya ve Almanya. Sayın Akar da geçen günlerde beni ziyaret etmişti" ifadelerini kullandı.

Wallace ayrıca, İngiltere ile Türkiye arasında savunma sanayii alanında çok fazla iş birliği olduğunu vurgulayarak, "Her zaman daha fazlasını keşfetmeye hazırız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek Eurofigter Typhoon savaş uçağını incelemişti.

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