10 Mart 2021 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:18

İngiltere Savunma Bütçesini artırdı. Ancak ordunun revize edilmesi çerçevesinde çeşitli kısıtlamalara gidiliyor.

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesinde kısıtlama bilgileri yer aldı. Buna göre şu an 80 bin olan asker sayısı 2030'da 70 bine düşürülecek.

Eski sistem kara, deniz ve hava araçları sayısı da azaltılacak.

F-35'LERİN 90'I İPTAL EDİLECEK

En dikkat çekici adım Türkiye'nin programdan çıkarıldığı F-35 uçağı alımında atılıyor. İngiltere, verilen 138 adet F-35 siparişinin 90'ınını iptal edecek, sadece 48'ini alacak.

Sunday Times bu değişiklik kararında SİHA ve İHA teknolojilerindeki gelişime dikkat çekti, ülke ordularının envanterlerinde revizyona gitmeye mecbur kaldığı yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN İHA/SİHA'LARI YANKI UYANDIRDI

TRT Haber'in haberine göre, özellikle de Türkiye'nin kendi ürettiği İHA ve SİHA'lar ile Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini değiştirmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ayrıca F-35'lerin motorlarına yönelik "yetersiz kalıyor" iddiaları, ABD Kamuoyunda sıkça gündeme geliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı 16 Mart'ta konuyla ilgili nihai bir açıklama yapacak